Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung "Einbruch in mehrere Gärten" vom 17.02.2022

Triptis (ots)

In der Pressemeldung "Einbruch in mehrere Gärten" vom 17.02.2022 ist ein Fehler bezüglich der Tatörtlichkeit aufgetreten. Der Einbruch betrifft tatsächlich die Gärten in der Tömmelsdorfer Straße, nicht wie ursprünglich mitgeteilt, die Geraer Straße. Die korrekte Pressemeldung lautet wie folgt:

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 10:55 Uhr brachen Unbekannte in insgesamt 9 Gärten innerhalb einer Gartenanlage in der Tömmelsdorfer Straße in Triptis ein. Die Einbrecher ließen unter anderem einen schwarzen Motorradhelm, einen Laptop, mehrere Glasfiguren, Akkus eines Elektrorasenmähers sowie ein Ladegerät im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro mitgehen. Beim Einbruch entstand außerdem Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

