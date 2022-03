Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen zwei Pflegedienst-Fahrzeuge

Bad Blankenburg (ots)

Zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigten Unbekannte zwei geparkte Fahrzeuge des DRK/ Pflegedienstes in Bad Blankenburg. Der/ die Verursacher beschädigten u.a. das Fahrzeugdach in Form von Eindellungen und Kratzern sowie den Heckbereich der Dienstfahrzeuge, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die PKW waren im Tatzeitraum auf den Stellflächen in der Straße der Deutschen Einheit abgeparkt. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell