Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erfolgreicher Tag der Berufe in der LPI Saalfeld mit interessierten Jugendlichen

Saalfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag fand der Tag der Berufe 2022 (Initiative der Bundesagentur für Arbeit) in der Landespolizeiinspektion Saalfeld statt. An zwei Terminen am Nachmittag erhielten mehrere interessierte Schülerinnen und Schüler Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit. Nach einer Begrüßung durch den Behördenleiter der Landespolizeiinspektion, Polizeidirektor Lutz Schnelle, startete der Stationsbetrieb mit den Interessierten und deren, mitunter der Einladung gefolgten, Begleitpersonen. So durften alle Teilnehmer den Beamten des Saalfelder Inspektionsdienstes einmal über die Schulter schauen und den Bereich der Wache/ "Einsatzzentrale" kennen lernen sowie erfuhren viel über polizeiliche Einsätze und Fahrzeugzuordnung. Weiterhin führte einer der Einstellungsberater der LPI Saalfeld durch das Polizei-Gebäude und die Jugendlichen konnten auch einen Blick in den Arrestzellen-Trakt werfen. Ein Praktikant der Saalfelder Polizei erläuterte weiterhin die Ausrüstungsgegenstände eines jeden Beamten und auch eine Besichtigung der Funkstreifenwagen durfte nicht fehlen. An einer weiteren Station stellten zwei Polizei-Einsatz-Trainer den Schießkeller der Dienststelle vor und informierten über polizeiliches Einsatztraining, Eingriffstechniken und ermöglichten den jungen Leute ein paar Schieß-Versuche mit Laserpistolen. Schließlich erhielten die Jungen und Mädchen noch Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Thüringer Polizei verbunden mit Auskünften zum Ablauf des Eignungs-Auswahlverfahrens in Meiningen. Weitere Informationen zum Polizeiberuf, Ansprechpartner der Einstellungsberatung in allen drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreisen sowie Hinweise zu Schülerpraktika sind im Internet unter https://startpolizei.thueringen.de/start hinterlegt.

