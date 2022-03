LPI-SLF: Diebstahl von Baustelle

Sonneberg (ots) - Donnerstagmittag war ein 24-Jähriger mit seinem Renault auf der Bundesstraße 89 zwischen Mengersgereuth-Hämmern (Isaak) in Richtung Sonneberg unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er vermutlich wegen eines technischen Defekts am Fahrzeug geradeaus in die Böschung. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

