Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer verunfallt nach riskantem Fahrmanöver

Sonneberg (ots)

Am frühen Samstagabend ereignete sich auf der Neuhäuser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Krad-Fahrer stürzte. Laut Zeugenaussagen machte er an der Ampelkreuzung "Rotes Haus" einen sogenannten "Wheelie" - fuhr also auf dem Hinterrad los. In der Folge verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichenträger, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Liegen. Hierbei verletzte er sich am Fuß. Nach dem Unfall versuchte der Kraftfahrer, sich vom Unfallort zu entfernen. Ein Polizeibeamter, welcher sich auf dem Weg zum Dienst in der hiesigen Dienststelle befand, sah dies und nahm die Verfolgung auf. Der Flüchtige stoppte dann einen PKW und forderte dessen Fahrer auf, ihn mitzunehmen. Dieser weigerte sich jedoch, den 31-Jährigen mitzunehmen. Schließlich konnte der durch den Polizeibeamten gestellt und festgehalten werden. Die sofort zum Einsatzort beorderten Kräfte der Polizei führten mit dem nunmehr Beschuldigten einen Betäubungsmittelschnelltest durch, welcher positiv verlief. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und anschließend sein Führerschein beschlagnahmt.

