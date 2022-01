Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisiert und mit Drogen im Pullover auf E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 10.01.2022, gegen 14:50 Uhr, war ein Mann mutmaßlich alkoholisiert und mit Drogen im Pullover mit seinem E-Scooter in Bad Säckingen unterwegs. Eine Verkehrskontrolle wurde dem 31-jährigen zum Verhängnis. Seine Alkoholfahne verriet den Genuss entsprechender Getränke. Ein beweissicherer Alcomatentest ergab später rund 0,8 Promille. Dieser wurde auf dem Polizeirevier durchgeführt. Beim Betreten des Dienstgebäudes zuvor versuchte der Mann, ein Tütchen, das er in einer Pullovertasche mitführte, zu verstecken. Das blieb nicht unentdeckt. Eine kleine Menge Marihuana befand sich darin. Dieses wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell