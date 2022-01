Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Räumung und Feuerwehreinsatz in der Psychiatrie Freiburg

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Defekts in der Heizungsanlage und austretendem Wasserdampf kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz in den Räumlichkeiten der Psychiatrien in der Hauptstraße in Freiburg. Vorsorglich wurde das Hauptgebäude geräumt. Personen wurden bislang nicht verletzt.

Der Einsatz dauert an. Rettungsdienst und Polizei sind ebenfalls vor Ort. Es wird nachberichtet.

