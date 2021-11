Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherheitstag in Wilhelmshaven - Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) ziehen positive Bilanz (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit! Das ist das Motto, unter dem der jährliche "Tag des Einbruchschutzes" steht. Aufgrund der Pandemie fand dieser im letzten Jahr bereits digital statt. Dieses Jahr ließ die aktuelle Situation wieder eine Präsenzveranstaltung zu und so fanden sich Holger Barkowsky und Vanessa Bartelt-Kapustin (VKP), Peter Lewald vom Präventionsteam der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland, Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren sowie Vertreter eines zertifizierten Fachunternehmens am vergangenen Mittwoch auf dem Rathausplatz zum diesjährigen Sicherheitstag ein. Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger besuchten den Stand und informierten sich über den Diebstahl- und Einbruchschutz sowie über Betrugsdelikte und erhielten zahlreichen Präventionshinweise als auch Informationsmaterial ausgehändigt. Viele nutzten die Gelegenheit aber auch, um Sorgen zu äußern und sich unterhalten zu können. "Unser Vorhaben, die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Prävention auf dem Wochenmarkt zu informieren, wurde erneut toll angenommen. Wir freuen uns sehr über den Zuspruch und das Vertrauen, das uns in den zahlreichen Gesprächen entgegengebracht wurde", erklärt Peter Lewald stellvertretend für die Akteure des diesjährigen Sicherheitstages. +++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++ In Wilhelmshaven steht ihnen Peter Lewald vom Präventionsteam in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-107 als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Landkreis stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-146 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Die Internetadresse des VKP ist unter dem Link https://www.vkp-whv.de/ zu erreichen.

