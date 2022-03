Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte offensichtlich eine Gruppe Jugendlicher eine Jalousie im Bereich der Stiftsgasse in Rudolstadt. Gegen 01:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen nahmen Anwohner einen lauten Schlag wahr und bemerkten eine Gruppe von rund 30 Personen im Jugend- bzw. jungen Erwachsenenalter, welche von der Stiftsgasse in Richtung Weinbergstraße liefen. Insbesondere eine Person soll in diesem Zusammenhang einen Gullideckel aufgenommen und diesen gegen eine weitere Haustür geschlagen haben. Die Jalousie der Zeugen, von welcher sie ebenfalls einen Schlag vernommen hatten, wies sodann eine Beschädigung auf. Zeugen, welche Hinweise zur Personengruppe bzw. insbesondere dem Beschuldigten zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

