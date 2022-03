Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss und teilweise ohne Führerschein

Schalkau/ Neuhaus am Rennweg (ots)

: Am Freitagabend wurden zwei Verkehrssünder bei Kontrollen festgestellt, welche unter Alkohol-bzw. Drogeneinfluss unterwegs waren. In Schalkau wurde kurz nach 20 Uhr ein 31-Jähriger kontrolliert, welcher mit mehr als 1,2 Promille unterwegs war, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Rund 1,5 Stunden später wurde dann ein 35-Jähriger in Neuhaus am Rennweg kontrolliert. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war - zusätzlich erbrachte ein Drogenschnelltest Hinweise auf eine Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass auch hier eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Die beiden Verkehrsteilnehmer müssen nun mit den entsprechenden, strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell