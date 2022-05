Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Autofahrerin prallt gegen Lkw

Karlsruhe (ots)

Eine 53-Jährige prallte am Donnerstag gegen 13.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug im Baustellenbereich bei Karlsbad gegen einen Lkw und wurde hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin die Landstraße 623 in Richtung Karlsbad. Offensichtlich touchierte sie aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Baustelle die linke Leitplanke, kollidierte in der Folge mit einer Ampel und stieß anschließend frontal gegen einen an der Ampel wartenden Lkw. Die 53-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell