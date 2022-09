Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Breitenbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Breitenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, meldeten mehrere Anrufer einen PKW welcher stark beschädigt durch die Ortschaft Breitenbach fahren würde. Durch die eingesetzte Streife konnte das Fahrzeug anschließend im Bereich der "Fürther Straße" kontrolliert werden. Hierbei konnte neben den Beschädigungen am Fahrzeug, deutlicher Alkoholgeruch bei der 24-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt werden. An einem PKW in der Straße "Oberer Kalkofen" konnten ebenfalls "frische" Unfallspuren festgestellt werden. Diese stimmten mit den Schäden am Fahrzeug der 24-jährigen Fahrzeugführerin überein. Aufgrund ihrer Alkoholisierung musste die Unfallverursacherin anschließend mit auf die Polizeidienststelle kommen. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Mehrerer Strafanzeigen wurden gefertigt. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde ebenfalls einbehalten. Bei Rückfragen melden Sie sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell