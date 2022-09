POL-PDKL: Verkehrsunfall durch Insekt

Höringen (ots) - Am 23.092022 gegen 09.30 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis die Landstraße 390 von Höringen in Richtung Winnweiler. Hierbei musste sie einem entgegenkommenden LKW ausweichen. Dadurch beschädigte die Dame einen Leitpfosten auf der rechten Fahrbahnseite. An ihrem PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vom LKW ist lediglich die Farbe blau- gelb ...

