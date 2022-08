Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Dieb droht auf Flucht mit Messer und attackiert Autobesitzer: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Auf frischer Tat ertappte ein Autobesitzer aus Kassel am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb, als er gegen 17:15 Uhr zu seinem in der Kurt-Wolters-Straße geparkten Jeep zurückkehrte. Der unbekannte Mann steckte den Kopf durch die heruntergelassene Scheibe des Pkw und suchte im Innenraum offensichtlich nach Wertsachen. Als der 63-jährige Autobesitzer ihn anschrie, suchte der Ertappte das Weite und flüchtete in die Bremer Straße. Der Kasseler nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden in der Müllergasse einholen. Nachdem er den Täter festgehalten hatte, zückte dieser plötzlich ein Messer und schubste den 63-Jährigen gegen ein geparktes Auto, wodurch er zu Boden ging. Anschließend trat er den dort liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf, nahm ihm die beim Angriff beschädigte Brille weg und rannte davon. Die nach Bekanntwerden sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verletzte 63-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, Bart, ungepflegtes Gebiss, trug ein schwarzes Cappy, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze lange Hose.

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

