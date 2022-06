Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nach Verkehrsunfallflucht mit Radfahrerin sucht die Polizei Zeugen

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 13.10 Uhr kam es an der Ackerstraße / Hamminkelner Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter PKW-Fahrer erfasste eine 17-jährige Pedelecfahrerin beim Rechtsabbiegen. Die Weselerin erschien gegen 16.30 Uhr auf der Wache in Wesel, um in Begleitung ihres Vaters den Vorfall zu melden.

Die junge Frau überquerte die Hanmminkelner Landstraße bei grün, als sie ein silberfarbenes Auto älteren Baujahres erfasste. Die Radfahrerin stürzte und fiel hin. Hierbei verletzte sich die Weselerin leicht.

Der oder die Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann jedoch die Hamminkelner Landstraße weiter.

Der Unfall ist laut Angaben des Mädchens von einem unbeteiligten Zeugen gesehen worden. Dieser hat sich eine Buchstaben- und Zahlenkonstellation gemerkt: MD 759. Die Städtekennung konnte nicht benannt werden.

Das Verkehrskommissariat bittet nun diesen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich telefonisch bei der Wache in Wesel, 0281-107/0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell