Moers (ots) - Am Dienstagmorgen, um kurz nach 6.00 Uhr, kontrollierten zwei Fahrkartenkontrolleure einen Mann in der Buslinie 911. Da er keinen gültigen Fahrausweis hatte, sollten seine Personalien festgestellt werden. Der Mann verließ den Bus mit den Kontrolleuren am Königlichen Hof. Hier schlug er einem 34-jährigen Kontrolleur gegen den Hinterkopf und drehte dem 42-jährigen Kontrolleur das Handgelenk um. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Homberger Straße. Die ...

mehr