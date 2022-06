Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - tödlich verunfallte Fahrradfahrerin an einem Bahnübergang

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 31.05.2022, gegen 17.35 Uhr, überquerte eine 44-jährige Radfahrerin aus Dingden von der Bocholter Straße kommend in Richtung Liederner Straße den dort befindlichen Bahnübergang Lankernbrok. Dabei übersah sie den aus Richtung Wesel herannahenden Personenzug des Bocholters, so dass es zur Kollision kam. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin tödlich verletzt. Die Bahnstrecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die im Zug befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt und konnten, nach ersten Betreuungsmaßnahmen, im weiteren Verlauf ihre Fahrt mittels Ersatzbus fortsetzen. Ein Sachverständiger ist in die, noch andauernden Ermittlungen zu den Unfallabläufen eingebunden worden.

