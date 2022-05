POL-WES: Rheinberg - Pedelec-Fahrerin rutschte von der Pedale ab und stürzte/ Polizei verweist auf Pedelec-Trainings

Wesel (ots) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Küvenkamp eingebrochen. Ob sie in der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, etwas stahlen, ist derzeit unklar. Um in das Haus zu kommen, schlugen die Täter die Fensterscheibe der Küche ein. Die Polizei Xanten sucht Zeugen, die verdächtige Geräusche wahrgenommen haben und Hinweise zu dem ...

