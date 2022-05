POL-WES: Hünxe - Mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen

Rheinberg (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen und Graffitis gehen auf das Konto von Vandalen, die zwischen Donnerstag (Christi Himmelfahrt) und am Wochenende an der Alpener Straße, der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße und an der Straße Grote Gert ihr Unwesen trieben. An der Alpener Straße, Ecke Annastraße beschädigten die Unbekannten mehrere Verkehrszeichen. An der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße verbogen sie einen Mast, an dem ...

mehr