Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Vandalen zogen durch Rheinberg

Rheinberg (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen und Graffitis gehen auf das Konto von Vandalen, die zwischen Donnerstag (Christi Himmelfahrt) und am Wochenende an der Alpener Straße, der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße und an der Straße Grote Gert ihr Unwesen trieben.

An der Alpener Straße, Ecke Annastraße beschädigten die Unbekannten mehrere Verkehrszeichen. An der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße verbogen sie einen Mast, an dem die Hinweisschilder "Musikschule" und "Stadtverwaltung Bibliothek" hingen.

An der ebenfalls dort befindlichen Europaschule beschmierten die Vandalen die Schulfassade, zwei Abfalleimer, diverse Verkehrszeichen, eine Kletterwand und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge mit grüner, schwarzer und weißer Farbe.

An der Straße Grote Gert beschmierten sie die rückwärtige Hauswand, eine Tischtennisplatte und eine Holzwippe an der dortigen Grundschule ebenfalls mit weißer, grüner und schwarzer Farbe. Die Graffitis selbst konnten nicht entziffert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell