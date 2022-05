Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an mehreren Jagdkanzeln

Oberirsen (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.05.2022 und dem 25.05.2022 kam es in der Gemarkung 57635 Oberirsen zu gezielten Zerstörungen von mehreren Jägerhochsitzen. Die Hochsitze waren in dem Waldstück zwischen Oberirsen und Ortsteil Marenbach unmittelbar an einem Forstweg aufgestellt. Dem Augenschein nach wurden diese mit erheblicher Kraftausübung aus der Festverankerung herausgerissen und umgeschmissen. Es ist nicht auszuschließen, dass hierbei Land- oder Baumaschinen zum Umwerfen der Hochsitze verwendet wurden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vorfälle in der Nachtzeit ereigneten. Die Polizei in Altenkirchen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell