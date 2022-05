POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl

Elkenroth (ots) - In der Zeit vom 07.05. bis 12.05.2022 wurde auf dem Spielplatz in der Elisabethstraße in Elkenroth eine Wasserpumpe beschädigt. Die Pumpe gehört zu einem Sand-Wasserspiel im Spielplatzbereich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700EUR. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Gebhardshain oder die PI Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

