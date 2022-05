Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wer fuhr bei Rot? Polizei sucht Zeugen zur Klärung eines Unfalls

Moers (ots)

Am Sonntag gegen 12.05 Uhr kam es an der Kreuzung Verbandstraße / Hoher Weg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei muss einer der Beteiligten bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Ein 57-jähriger Duisburger befuhr mit einem weißen Peugeot die Verbandstraße in Richtung Kamper Straße und kollidierte hierbei mit einer 44 Jahre alten Frau aus Duisburg, die mit einem schwarzen Citroen die Straße Hoher Weg in Richtung Lintforter Straße fuhr.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02841-171/0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell