Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzte bei Unfall, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Satteldorf: Von der Fahrbahn abgekommen - Führerschein weg Am Samstagfrüh, gegen 05:25 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer die Kreisstraße von Satteldorf in Richtung Bronnolzheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, den Pkw wieder auf die Straße zu bekommen, verlor dieser kurzzeitig den Bodenkontakt. Danach schleuderte er über die Gegenfahrbahn und kam im dortigen Straßengraben zum Stehen. Zeugen konnten den 20-jährigen Fahrer neben seinem Auto liegend feststellen. Er wurde beim Unfall leicht verletzt. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Er kam zur weiteren Behandlung ist Krankenhaus. Dort musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Ilshofen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße von der Autobahnanschlussstelle Kirchberg kommend in Richtung der Einmündung Eckartshausen / Unterschmerach. Vor ihm hielt ein 38-jähriger Toyota-Fahrer an der Einmündung an. Beide Fahrzeuglenker überprüften den bevorrechtigten Querverkehr. Nachdem kein Fahrzeug mehr auf der bevorrechtigten L 2218 heranfuhr, wollte der VW-Fahrer in die Einmündung einfahren. Hierbei fuhr er auf den Toyota auf, da dieser mit dem losfahren noch zögerte. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Toyota, sowie seine 61- und 42-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Außerdem entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell