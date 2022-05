POL-PDNR: Diebstahl von Katalysatoren

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 15.05.2022, 22.00 Uhr, bis Montag, 16.05.2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw Seat Ateca das hintere Kennzeichenschild "AK OW 25". Das Fahrzeug war während des Tatzeitraumes auf einem Grundstück in der Fontanestraße in Altenkirchen abgestellt. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zur richten. Rückfragen bitte an: ...

