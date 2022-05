Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hirz-Maulsbach - Einbruchsdiebstahl in Kläranlage-

Hirz-Maulsbach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 15.05.2022, 09.00 Uhr, bis Montag, 16.05.2022, 07.30 Uhr, kam es an der Kläranlage Mehrbachtal zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Gebäude und entwendeten verschiedene Gegenstände von geringem Wert. Des weiteren wurden diverse Sachbeschädigungen im und am Gebäude begangen. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell