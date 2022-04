Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsverstöße

Pößneck/Leutenberg/Saalfeld/Rauenstein (ots)

Am Dienstag führten Polizisten in den Bereichen der Polizeiinspektion Schleiz, des ID Saalfeld sowie der Polizeiinspektion Sonneberg zahlreiche Verkehrskontrollen durch und stellten dabei mehrere Verkehrssünder fest. Gegen Mittag war ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Pößneck unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Der Fahrer besaß weder eine Fahrerlaubnis, noch war sein Fahrzeug pflichtversichert. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief außerdem positiv. Am Nachmittag fuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW durch Leutenberg, obwohl dieser ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bereits im März ging der Mann den Beamten wegen demselben Delikt ins Netz. Einen weiteren Verstoß beging ein 47-jähriger Mazda-Fahrer in Saalfeld. Dieser hatte seinen Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Somit war er nicht berechtigt, ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug zu führen. Ein 38-jähriger VW-Fahrer pustete Dienstagabend 1,27 Promille in den Alkomaten, als er in Rauenstein kontrolliert wurde. Gegen die Fahrer leiteten die Polizeibeamten Ermittlungsverfahren ein.

