Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 08.10.2012 - 09.10.2021 gewaltsam Zutritt zur Garage eines 60-Jährigen in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Aus der Garage, welche sich in dem Garagenkomplex "Am Bieblacher Hang" befindet, stahlen die Diebe u.a. eine Simson S50, zwei Aprilia SR50 sowie diverse Pkw- und Moped-Zubehörteile. Zudem fehlt eine Kettensäge. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

