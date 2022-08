Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall auf der BAB 7 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Kassel (ots)

Derzeit kommt es auf der BAB 7, vor den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord zu Verkehrsbehinderungen. Ursächlich ist ein Verkehrsunfall mit einem, mit Getränkekisten beladenen Sattelzug, der die BAB 7 aus Göttingen kommend, in südliche Richtung befuhr. Gegen 08.15 Uhr kam der LKW, aus bisher ungeklärter Unfallursache von seiner Fahrspur ab und durchbrach die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, andere Verkehrsteilnehmer blieben ebenfalls unbeschadet. Aufgrund des querstehenden Sattelzuges und auslaufendem Dieselkraftstoff in Kombination mit regnerischem Wetter, mussten beide Fahrbahnen zwischen Lutterberg und Kassel-Nord voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Nord läuft der Verkehr mittlerweile einspurig an der Unfallstelle vorbei. Auf den Umleitungs- und Ausweichstrecken kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des LKW und Reinigung der Fahrbahnen wird voraussichtlich gegen 11.00 Uhr abgeschlossen sein. Nach jetziger Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 75.000,-. Neben der Polizeiautobahnstation Baunatal und Göttingen, ist die Feuerwehr, Autobahnmeisterei, Untere Wasserschutzbehörde und ein Gutachter im Einsatz.

