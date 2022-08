Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe an Haltestelle eingeschlagen und im Freibad randaliert: Zeugenhinweise nach Sachbeschädigungen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren und -Bad Wilhelmshöhe:

Nach zwei Sachbeschädigungen, die sich im Laufe der vergangenen Nacht in der Leuschnerstraße und in der Kurhausstraße ereigneten, erbittet die Kasseler Polizei Zeugenhinweise. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben Randalierer gehen, ist bislang noch nicht geklärt.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Morgen zu der Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Helleböhn" gerufen worden. Die Täter hatten dort mit einem unbekannten Gegenstand die 1,85 x 1,30 Meter große Glasscheibe an dem Wartehäuschen eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ebenfalls ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro entstand in der Kurhausstraße, wo das Freibad das Ziel unbekannter Randalierer war. Nachdem sie sich vermutlich durch Übersteigen des Zauns Zutritt zum Schwimmbadgelände verschafft hatten, warfen sie eine Holzbank und einen Sonnenschirm in das Kinderschwimmbecken. Durch die geringe Wassertiefe war das Metallbecken an mehreren Stellen deformiert und zerkratzt worden.

Wer Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

