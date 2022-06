POL-PDNR: Randalierer zeigt Hitlergruß

Rheinbreitbach (ots) - Am 10.06.2022 gegen 16:45 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über einen Ladendieb in der Lidl-Filiale in Rheinbreitbach. Durch einen Mitarbeiter konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Dieser hatte zuvor zwei sogenannte "Powerbanks", jeweils im Wert von 60 Euro, in seinen Rucksack gelegt und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Gegen den 41-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

