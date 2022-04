Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 29-Jähriger rastet in S 6 aus und schlägt Bundespolizisten mit Faust ins Gesicht

Essen - Köln - Ratingen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (27. April) soll ein Mann auf der Fahrt von Ratingen Ost nach Essen mehrfach Reisende beleidigt und angeschrien haben. Ein 27-Jähriger versuchte dies zu unterbinden und wurde dabei selbst beleidigt, sowie seine Jacke beschädigt. Auch die alarmierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen griff der Mann an, beleidigte und bedrohte diese. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Gegen 14:45 Uhr informierten dann Zugbegleiter der S-Bahnlinie 6 (von Ratingen nach Essen Hauptbahnhof) die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung von zwei Männern. Am Bahnsteig des Essener Hauptbahnhofs empfingen die Bundespolizisten die Männer, welche von zwei Zugbegleitern (41, 51) festgehalten wurden. Ein 29-Jähriger soll bereits am Bahnsteig des Bahnhofs Ratingen Ost, Reisende aggressiv nach Geld angebettelt und diese beleidigt zu haben, wenn diese ihm kein Geld gäben. In der S-Bahn soll sich der eritreische Staatsbürger dann in den vorderen Zugabteil der S 6 gedrängelt haben. Dabei soll er die Reisenden lautstark angeschrien und beleidigt haben. Während der Fahrt sprach ein 27-Jähriger den Kölner an und bat ihn die Drängelei und die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin soll er den Deutschen ebenfalls beleidigt haben. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, bei der sich der 29-Jährige an der Jacke des Ratingers festhielt und an dieser zog. Die Jacke wurde dabei zerrissen.

Die im Zug befindlichen Zugbegleiter trennten die Männer voneinander und hielten diese bis zum Halt im Essener Hauptbahnhof fest. Der 29-jährige Kölner soll sich sehr aggressiv verhalten und die Bahnmitarbeiter mehrfach beleidigt haben. Ein 22-jähriger Zeuge bestätigte die Aussage des Geschädigten.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Bundespolizeiwache, um dessen Identität festzustellen. Bei der Durchsuchung spuckte er in Richtung der Einsatzkräfte. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach, sondern schlug mit der rechten Faust in das Gesicht eines Polizisten. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn mit Handfesseln. Durch den gezielten Faustschlag wurde der Beamte an der Nase verletzt und musste sich zwecks einer medizinische Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Auch die Beamten beleidigte der 29-Jährige mehrfach mit Schimpfwörtern, verhielt sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Zudem bedrohte er die Einsatzkräfte.

Ein Polizeiarzt untersuchte den Kölner. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung ein. In einem weiteren Verfahren muss der Mann sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

