Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 16-jähriger auf Spritztour mit Pkw

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Einer Streifenbesatzung fiel am Freitagabend in Eisenach ein Pkw auf, dessen Fahrer sehr jung aussah. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle. Am Steuer wurde ein 16-Jähriger festgestellt, der mit seinem 15 jährigen Bruder und anderen Freunden unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 16 Jährige wurde an seinen Vater übergeben. Er wird sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. (anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell