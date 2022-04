Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ruhestörung durch Jugendliche

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Jugendliche verursachten am frühen Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Lindenauallee so viel Lärm, dass die Polizei gerufen wurde. Gegenüber den Einsatzkräften verhielten sich die jungen Leute unkooperativ und ein 18-Jähriger ging einen 43-jährigen Anwohner körperlich an. Mit Hilfe von Kollegen der Autobahnpolizei konnten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha die Gruppe zerstreuen und den Täter der Körperverletzung sowie einen 14-Jährigen mit zur Dienststelle nehmen. Während der Ältere ein Paar Stunden im Polizeigewahrsam verbrachte und eine Anzeige wegen Körperverletzung erwartet, wurde der Jüngere an seine Mutter übergeben. (av)

