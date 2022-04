Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Fahrradfahrer- Zeugensuche

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am 12. April ereignete sich gegen 06.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Radweg an der L2119, zwischen Ruhla und Thal. Ein bislang unbekannter Radfahrer kollidierte mit einem blauen E-Bike mit einem dort spazierenden Fußgänger. Dieser kam dadurch zu Fall. Der Radfahrer half dem Spaziergänger auf und begleitete ihn zur Wohnanschrift. Die beiden Unfallbeteiligten unterließen es jedoch einen Personalienaustausch vorzunehmen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen zum Sachverhalt. Außerdem wird der Fahrer des blauen E-Bikes gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0087042/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

