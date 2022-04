Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 13. April, 15.00 Uhr und 14. April, 04.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter das Langemarck-Denkmal. Die Unbekannten brachten schwarze Farbe in der Größe von etwa 20 cm x 20 cm an dem Denkmal an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 087187/2022) entgegen. (jd)

