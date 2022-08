Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grüner Geländewagen flüchtet nach Auffahrunfall in Niederzwehren: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Der unbekannte Fahrer eines grünen Geländewagens ist am Dienstagabend auf der Frankfurter Straße, Ecke Knorrstraße, auf einen Peugeot Kombi aufgefahren und anschließend abgehauen. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den Verursacher.

Wie der 52-jährige Fahrer des grauen Peugeot der gerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 19:35 Uhr stadtauswärts auf der Frankfurter Straße unterwegs. Als er in Höhe der Knorrstraße verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr plötzlich der grüne Geländewagen auf sein Auto auf. Der Fahrer stieg nach dem Unfall zunächst aus und sagte, dass er sein Auto zur Seite fahren will. Anschließend fuhr er allerdings in Richtung Usbeckstraße davon und kehrte auch nicht mehr zur Unfallstelle zurück. Der Geländewagen soll möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen mit der Länderkennung E für Spanien gehabt haben. Der Fahrer war 50 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und einen Vollbart, so der 52-Jährige.

Hinweise für die Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei werden unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell