Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Entschärfung der Bombe in Vellmar verlief ohne Zwischenfälle

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Wie berichtet war am heutigen Morgen bei Bauarbeiten in der Straße "Ziegenbockwiese" in Vellmar eine ca. 250 kg schwere Bombe im Erdreich gefunden worden. Die Entschärfung durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes erfolgte um 16:35 Uhr und verlief ohne Zwischenfälle. Es soll sich um eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg handeln.

Die Maßnahmen hatten am heutigen Morgen nach dem Fund der Bombe begonnen. In der Folge wurde ein Gefahrenradius von 250 Metern festgelegt, in dem alle Bewohner evakuiert und der Verkehr auf sämtlichen Straßen gesperrt wurde. Betroffen waren ca. 250 Bewohner, die nun wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Auch die Straßensperrungen können wieder aufgehoben werden.

