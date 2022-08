Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Gegenstand von Brücke auf Windschutzscheibe geworfen: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am vergangenen Donnerstag meldete sich eine Autofahrerin beim Polizeirevier Nord, da sie auf der B 7 in Vellmar einen erheblichen Schaden an der Windschutzscheibe erlitten hatte. Wie sich herausstellte, war die 39-Jährige aus Hofgeismar gegen 16:25 Uhr mit ihrem Dacia auf der Bundesstraße in Richtung Calden unterwegs, als im Bereich der Fußgängerbrücke am Ahnepark ein faustgroßer Gegenstand auf die Scheibe ihres Autos schlug. Glücklicherweise durchschlug dieser die Windschutzscheibe nicht und die 39-Jährige blieb unverletzt. Auf der Brücke sah die Autofahrerin zu dieser Zeit eine mehrköpfige Gruppe jugendlicher Personen, wovon eine ein orangefarbenes T-Shirt getragen habe. Eine anschließende Absuche der Polizisten nach dem unbekannten Gegenstand und den Personen verlief ohne Erfolg. Nach aktuellem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass der Gegenstand, möglicherweise ein Stein, absichtlich von der Brücke geworfen wurde.

Zur Aufklärung des Falls suchen die ermittelnden Beamten der Kasseler Kripo nun nach Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich der Fußgängerbrücke in Verlängerung der Parkstraße in Vellmar verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell