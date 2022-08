Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Autos im Philippinenhöfer Weg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, im Philippinenhöfer Weg mindestens vier geparkte Autos mutwillig beschädigt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack der vier Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Bei den gegenüber der Mommenröder Straße abgestellten Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Golf, einen VW Up, einen VW Sharan und einen Renault Clio. Der Gesamtsachschaden dürfte schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor. Nun sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

