POL-KS: Autofahrer öffnet Tür und bringt Fahrradfahrerin zu Fall: 18-Jährige schwer verletzt

Kassel (ots) - Kassel-Unterneustadt: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag zwischen 7:50 Uhr und 16:05 Uhr in der Salztorstraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Baunatal hatte in diesem Zeitraum seinen grauen 3er BMW am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße in Höhe der Hausnummer 12 ...

mehr