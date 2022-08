Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach nächtlichem Straßenraub in Unterneustadt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zeugen eines Straßenraubes in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Kasseler Unterneustadt suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Die Polizei war gegen 1:20 Uhr von dem Opfer zum Tatort in die Leipziger Straße, gegenüber zweier Tankstellen, gerufen worden. Bei der Befragung des 38-Jährigen aus Kassel gab dieser an, dass er auf seinem Nachhauseweg von zwei Männern angesprochen worden sei, die Geld von ihm gefordert hätten. Als er dies verneinte, soll er zu Boden gestoßen worden sein. Während er dort lag, drohten ihm die Täter mit Schlägen und nahmen die Geldbörse aus seiner Hosentasche, so das Opfer. Anschließend flüchteten die Räuber in Richtung Fuldabrücke. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der 38-Jährige beschrieb den Beamten zwei ca. 35 Jahre alte, schlanke und etwa 1,80 Meter große Männer mit kurzen Haaren, die blaue Jeans trugen und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatten. Ein Täter hatte ein Tattoo am Hals und trug ein weißes T-Shirt, der zweite war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet, so der Mann aus Kassel.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

