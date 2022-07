Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag brannte es in Uhingen auf einem Firmengelände.

Gegen 14.45 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in der Ulmer Straße. Auf einem Firmengelände hatte ein Palettenstapel Feuer gefangen. Der befand sich auf dem Dach eines Containers. Arbeiter und Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Während den Löscharbeiten wurde ein 45-Jähriger Arbeiter leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum das Holz brannte ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der Ursache. Der Sachschaden am Container beträgt rund 5.000 Euro.

