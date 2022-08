Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Fuldabrück: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 12.08.2022, um 17:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5295901 veröffentlichte Pressemitteilung).

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Nachdem es am Freitagnachmittag in einem Reihenhaus in der Straße "Kurze Hecke" in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand kam, bei dem ein 87-jähriger Mann tödlich verletzt wurde, hat die Kasseler Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers fortgeführt. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 berichten, ist die genaue Brandursache derzeit noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen gegenwärtig nicht vor. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnten ein technischer Defekt oder ein Unglücksfall ursächlich für das Feuer im Wintergarten des Hauses gewesen sein. In die weiteren Ermittlungen ist nun auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden.

Der verstorbene 87-Jährige hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein in dem Haus aufgehalten. Die 80-jährige Ehefrau war bei ihrer Heimkehr gegen 15:15 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden. Sie hatte eine Rauchgasintoxikation und einen Schock erlitten, weshalb Rettungskräfte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatten.

