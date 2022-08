POL-KS: Schwarzer Mercedes S 500 bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel- Süsterfeld/Helleböhn: Eine rasante Flucht vor der Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 16-Jähriger am Steuer eines VW Up in Kassel hingelegt. Mit bis zu 100 km/h war der jugendliche Autofahrer unterwegs, bis er den Kleinwagen auf den Schienen stehen ließ und seine Flucht zu ...

mehr