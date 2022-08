Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer bei Unfall in Wesertal lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Am Samstagnachmittag kam es in Wesertal-Gieselwerder zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der 63-jährige Zweiradfahrer aus Wesertal lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, hatte ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel am Steuer eines VW gegen 16:30 Uhr in der Meierhofstraße rangiert. Als er den aus Richtung Mühlenbachstraße kommenden Radfahrer sah, hielt er am linken Fahrbahnrand an, um den Zweiradfahrer durchfahren zu lassen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 63-Jährige auf der Gefällstrecke mit dem Fahrrad ins Schlingern und touchierte die rechte Seite des stehenden VW, woraufhin er mit dem Kopf gegen das Fahrzeug stieß, die Kontrolle über das Rad verlor und auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Kasseler Krankenhaus. Der 27-Jährige erlitt einen Schock. Zum Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet worden.

