POL-KS: Kassel (Stadt): Vermisster 87-jähriger Mann aus Kassel

Kassel (ots) - Am heutigen Freitag, gg. 15.15 Uhr, kam es in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand in einem Reihenhaus. In dem Haus in der Straße "Kurze Hecke" kam es es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand, bei dem der 87-jährige Wohnungsinhaber tödlich verletzt wurde. Seine 81-jährige Ehefrau ...

