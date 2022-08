Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldabrück (Landkreis Kassel): Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person, eine weitere Person schwer verletzt

Kassel (ots)

Am heutigen Freitag, gg. 15.15 Uhr, kam es in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand in einem Reihenhaus. In dem Haus in der Straße "Kurze Hecke" kam es es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand, bei dem der 87-jährige Wohnungsinhaber tödlich verletzt wurde. Seine 81-jährige Ehefrau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zum Brand-/Sachschaden kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden, nach derzeitigem Stand war der Brand aber auf ein Zimmer begrenzt.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell