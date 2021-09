Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Einbruch in einen Container - Polizei sucht Zeugen (10.09.2021)

Stockach (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist ein Unbekannter in einen Container auf einem Parkplatz eines Supermarktes eingebrochen. Gegen 3.30 Uhr entwendete der Täter aus einem Container in der Bahnhofstraße einen Werkzeugkasten und verließ den Parkplatz. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, konnte den Flüchtigen auf dem Weg in Richtung Aachstraße stoppen. Der ließ den Werkzeugkoffer fallen, warf ein geschlossenes Teppichmesser nach dem Mitarbeiter und flüchtete. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: etwa 30 Jahre alt, normale Statur, trug Arbeitskleidung und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Telefon 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

