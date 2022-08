Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Geldbörsen-Dieb flüchtet mit Fahrrad: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Ein dreister Dieb wurde am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 9:55 Uhr in einem Kindergarten in der Theodor-Heuss-Straße in Niestetal ertappt. Als die Mitarbeiterin den unbekannten Mann im Personalraum ansprach, entgegnete dieser, dass er auf die Toilette musste. Danach verließ er den Kindergarten und flüchtete mit einem Fahrrad auf dem Mühlenweg in Richtung der Grundschule, wo sich seine Spur verliert. Die Mitarbeiterin des Kindergartens stellte dann das Fehlen von zwei Geldbörsen aus dem Raum fest und alarmierte sofort die Polizei. Die eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zum Auffinden des Diebes. Es soll sich um einen relativ großen Mann mit sportlicher/athletischer Statur und lichten, kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, der ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und einen Rucksack trug.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell